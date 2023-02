Um acidente registrado no início da noite desta segunda-feira, dia 27, deixou uma mulher ferida e um rapaz em estado grave. O professor Paulo Henrique Silva Garcia, morador em Fernandópolis, teve ferimentos grave na cabeça e chegou a passar por cirurgia.

Ele vai sofrer uma nova interferência cirúrgica no baço, segundo informações da família que pediu orações nas redes sociais. O professor está internado no Hospital de Base em São José do Rio Preto.

Já a mulher que estava com ele, não corre risco de morte e segue instável. A passageira é mãe de Paulo Henrique Silva Garcia.

O ACIDENTE

Duas pessoas ficaram gravemente feridas em uma colisão registrada na noite desta segunda-feira, dia 27, na Rodovia Euclides da Cunha em Balsamo, região de São José do Rio Preto.

De acordo com informações das autoridades, os dois veículos seguiam no mesmo sentido da pista quando o GM/Prisma acabou colidindo na traseira do GM/Onix.

Com impacto, o Prisma acabou parando no canteiro central, iniciando um incêndio que consumiu totalmente o veículo. O condutor fugiu do local.

Já o GM/Onix foi parar além do acostamento, provocando graves ferimentos em um homem e uma mulher que foram socorridos por unidade de resgate.