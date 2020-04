Motociclista sofre graves ferimentos ao tentar desviar de vala em rua de Votuporanga

J.B., de 24 anos foi socorrido pelo SAMU até o pronto socorro da Santa Casa. Acidente aconteceu na Avenida Paschoalino Pedrazoli, no bairro Jardim Alvorada.

Na noite desta sexta-feira (17), um motociclista de 24 anos sofreu graves ferimentos em face, escoriações e suspeita de fratura em membros inferiores após cair com motocicleta na Avenida Paschoalino Pedrazoli, no bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, o motociclista trafegava pela referida via pública, quando se deparou com o buraco aberto avenida, sem cavaletes de sinalização; contudo, ao tentar desviar, acabou “rampeando” e caindo a aproximadamente 15 metros do ponto inicial de contato.

O jovem identificado como J.B., foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga, apresentando graves ferimentos em face, escoriações e suspeita de fraturas em membros inferiores.

Até o fechamento deste texto não haviam informações sobre o estado de saúde da vítima.