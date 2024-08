Polícia Militar intensifica ações contra “bololô” e empinadas em Cardoso

Nos últimos dias, a cidade de Cardoso tem testemunhado uma intensificação das operações da Polícia Militar para combater práticas perigosas realizadas por motociclistas, conhecidas localmente como “bololô” e empinadas. Moradores têm relatado frequentemente a perturbação causada por esses motoqueiros, que, além de gerar poluição sonora, colocam em risco a própria segurança e a de pedestres.

Nos últimos 30 dias, a Polícia Militar tem redobrado seus esforços, resultando no guinchamento de diversas motocicletas e na aplicação de multas. Em casos graves, foram realizadas a cassação das habilitações dos envolvidos. Essas ações visam proteger a comunidade e manter a ordem pública, removendo os perigos das ruas de Cardoso.

Recentemente, uma nova denúncia foi registrada, relatando dois motoqueiros empinando suas motos na estrada entre São João do Marinheiro e Mira Estrela. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, realizou várias autuações, com possibilidade de recolhimento das motocicletas envolvidas.

Na semana passada, um incidente chamou a atenção quando um menor foi flagrado conduzindo uma moto e empinando em frente à viatura da polícia enquanto se dirigia à escola. O veículo foi apreendido e o menor encaminhado para as medidas legais adequadas.

As operações da Polícia Militar têm se mostrado eficazes na redução dessas infrações, e a colaboração dos cidadãos, por meio de denúncias, tem sido crucial para o sucesso das ações. A polícia reafirma seu compromisso de proteger a população e garantir a segurança nas ruas de Cardoso.