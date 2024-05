Suspeito de matar jovem asfixiada se entrega na DDM em Ilha Solteira

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Ilha Solteira (SP) prendeu na tarde desta sexta-feira (10/5) o rapaz de 24 anos suspeito de ter matado Taila de Souza dos Santos, de 25 anos, no quarto da casa em que os dois moravam juntos. O casal tinha um relacionamento fixo.

Segundo a delegada Carolina Tucunduva da Silva, o rapaz passará por audiência de custódia neste fim de semana. A Justiça decidirá se ele permanecerá preso ou se vai aguardar o julgamento em liberdade.

Taila foi encontrada morta pela mãe do suspeito, em um colchão, com sinais de asfixia no pescoço. “Quando verificamos o corpo no local do crime, constatamos que não foi uma asfixia por medicamentos ou causas naturais, mas que ela sofreu uma asfixia mecânica”.

De acordo com a polícia, após matar Taila, o suspeito ligou para a mãe dele e pediu para que ela chamasse uma ambulância do Resgate porque a companheira estava morta. Ele e a vítima teriam brigado antes do crime.

A motivação ainda não foi esclarecida.