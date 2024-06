Durante o atendimento a um furto em um estabelecimento comercial, a equipe policial notou semelhanças entre o modus operandi do crime e o comportamento de um indivíduo já conhecido no meio policial. Seguindo essa pista, os policiais se dirigiram à Rua Sete de Setembro, conhecida pelo comércio e uso de entorpecentes, em busca do possível autor.

Ao chegar à área externa de uma residência, um indivíduo percebeu a presença policial e tentou fugir pelos fundos da casa, adentrando à vegetação. Ele foi avistado sobre os telhados de casas próximas, e uma moradora, que preferiu não se identificar, indicou a residência onde o suspeito havia se escondido.

Dentro da residência, o suspeito, identificado posteriormente com as mesmas características do indivíduo avistado, foi encontrado deitado ao lado da cama, coberto por um cobertor. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram três porções de maconha em um plástico branco no bolso do shorts do suspeito, além de uma carteira contendo R$91 em espécie.

Na busca domiciliar, foram encontrados uma balança de precisão, dois aparelhos celulares Motorola, um Samsung e um Apple, além de uma carteira com R$1.232 em espécie e moedas totalizando R$18. Uma peça de 0,450 kg de maconha em um plástico azul foi encontrada no braço do sofá. Na sala, estava uma motocicleta CG 160 preta sem placa de identificação, com a numeração do chassi e do motor suprimidas.

O suspeito foi então detido, teve seus direitos lidos e foi encaminhado ao Distrito Policial de Tanabi, onde a prisão em flagrante foi ratificada pelo Dr. Paulo Rogério Maciel Moreschi. O boletim de ocorrência foi registrado e os entorpecentes, a motocicleta, o dinheiro e os celulares foram apreendidos. O autor permanece à disposição da Justiça.

Samir Cesar – Tanabi Notícias