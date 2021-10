Idoso perde R$ 10 mil ao cair em golpe em agência bancária

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um senhor de 66 anos perdeu R$ 10 mil reais ao cair em um golpe em uma agência bancária no último final de semana em Jales. De acordo com as informações, a vítima foi até o banco e realizou um saque de R$ 600,00 e outro de R$ 1.200,00.

Ao sair da agência, na rua 11, o senhor foi abordado por uma pessoa e informado que deveria passar o cartão mais uma vez no caixa eletrônico para não deixar em aberta as operações realizadas anteriormente. Mesmo em dúvida, o idoso seguiu a orientação da pessoa desconhecida.

Quando chegou em casa e comentou com a família, a conta foi verificada. Foi aí que eles perceberam que haviam caído em um golpe. De acordo com o extrato bancário, outras duas operações desconhecidas foram identificadas: um saque de R$ 5 mil reais e outra transferência de R$ 5 mil reais.

Um boletim de ocorrência por estelionato foi registrado.