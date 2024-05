Caminhão carregado com couro bovino tomba na BR-153

Um caminhão carregado com couro bovino tombou por volta das 6h desta quinta-feira (9/5), no quilômetro 68 da rodovia BR-153, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista dirigia o veículo sentido Bady Bassitt, cidade próxima, quando perdeu o controle da direção, derrubou um pórtico de sinalização (estrutura metálica para fixação de placas) e tombou no meio da pista, que precisou ser interditada porque parte da carga se espalhou.

O trânsito foi desviado pelo acesso da avenida José Munia e o congestionamento se alongou até a avenida Potirendaba. O motorista não ficou ferido.

A PRF e equipes da concessionária que administra o trecho da BR trabalham para liberar a rodovia.