Intolerância: casal gay é agredido após andar abraçado

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um casal gay foi vítima de um ato covarde de homofobia e agressão nesta última sexta-feira, (24/02/2023), enquanto andavam abraçados, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso de intolerância aconteceu na avenida Jornalista Roberto Marinho, durante a madrugada de ontem. Os rapazes, de 29 e 34 anos, contaram para a polícia que seguiam pela avenida, abraçados, de moto, quando foram abordados por dois jovens, também em uma moto, onde eles passaram a ser chamados de “viadinho, boiola e pau no cu” (SIC).

Em seguida os autores desceram da moto e partiram para cima das vítimas, que sofreram várias lesões. Elas contam ainda que não conhecem os agressores e que eles fugiram logo em seguida, sem serem identificados.

O caso foi registrado como injúria e lesão corporal e será investigado pelo 3º Distrito Policial da cidade. A tipificação do boletim de ocorrência ainda poderá mudar no decorrer do inquérito, que deverá investigar o crime de discriminação sexual.

Gazeta do Interior