Criança que massacrou 23 animais revela que não foi a primeira vez

A criança de 9 anos que matou 23 animais na fazendinha de um hospital veterinário em Nova Fátima, Paraná, no domingo (13), já havia sido envolvida em casos anteriores de maus-tratos a animais. A revelação foi feita pela veterinária Brenda Rocha Almeida Cianciosa, uma das sócias do local, ao portal Metrópoles.

Ela não forneceu detalhes sobre os incidentes anteriores, mas afirmou que o menino disse não saber o motivo pelo qual cometeu as mortes. Apesar da gravidade da situação, a veterinária declarou que não busca punição para a criança.

“Espero que as autoridades responsáveis pela condução do caso consigam prestar o devido auxílio ao autor. Não queremos punição para ninguém, até porque isso não vai trazer os animais [de volta]”, afirmou Brenda.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, o menino não poderá ser responsabilizado criminalmente, pois, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), menores de 12 anos são inimputáveis. O caso foi encaminhado ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público para acompanhamento adequado.