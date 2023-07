Casal é preso transportando quase 100 quilos de maconha

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta última sexta-feira, (28/07/2023), na rodovia Washington Luís, em Santa Adélia (SP).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), policias, que realizavam patrulhamento, suspeitaram da atitude dos dois e decidiram abordá-los. Eles estavam em um Tucson, no pátio de um posto de combustíveis.

Ao revistar o veículo, a equipe encontrou várias caixas com 112 tabletes de maconha escondidas no porta malas. No total, a droga pesou 99,550 quilos e foi apreendida.

O casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da justiça