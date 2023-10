Câmera de segurança flagrou vento forte que movimentou píer e provocou ondas no rio; caso ocorreu no fim da tarde de quarta-feira (4), em Araçatuba (SP)

Uma câmera de segurança registrou a força do vento, que provocou ondas às margens do rio e até movimentou um píer. A lancha virou no rio e os homens caíram na água. Os bombeiros foram acionados e fizeram buscas no local. O idoso foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, enquanto o outro homem continua sendo procurado pelas equipes de resgate. g1