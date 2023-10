Leilão em Sebastianópolis do Sul em prol da Santa Casa de Votuporanga será neste domingo

Primeira edição será no Centro de Lazer Luiz Scatamburlo, em Sebastianópolis do Sul

Avisa família e amigos que neste domingo (8/10) a programação já está garantida e é totalmente do bem. Sebastianópolis do Sul realiza a primeira edição do Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga a partir das 11h, no Centro de Lazer Luiz Scatamburlo.

Serão momentos de união, voluntariado, bons lotes, bebidas geladas e comida de dar água na boca. E o melhor: toda a renda arrecadada será investida em melhorias no Hospital, que atende mais de 50 cidades da região Noroeste paulista.

No domingo, será comercializado almoço, com arroz, vinagrete, mandioca, carne e farofa. Os interessados em comprar o convite devem entrar em contato com o Tostão no celular (17) 99748-1291.

Uma comissão de voluntários, apoiados pelo prefeito Manoel Erani Leite Magalhães, está nos preparativos finais. Tudo para garantir que o evento beneficie milhares de pacientes.

O Leilão de Gado foi uma iniciativa pioneira na cidade, que reúne membros da comunidade em um esforço conjunto para levantar recursos. “Nossa comunidade é conhecida por se unir em tempos de necessidade. A Santa Casa é uma instituição vital para todos nós e queríamos fazer nossa parte para garantir que ela continue a oferecer serviços de saúde de qualidade. Sabemos da demanda e decidimos promover esse evento”, disse Lió.

O responsável pelo setor de Captação de Recursos do Hospital, Rosemir Lopes, conhecido como Milão, detalhou a parceria. “Conversamos com o pessoal de Sebastianópolis sobre nossas ações e prontamente decidiram em fazer a primeira edição. Isso demonstra toda a generosidade, disposição em nos ajudar e solidariedade. Em nome dos pacientes e colaboradores, agradecemos pela iniciativa”, afirmou.

O diretor Francisco Pignatari agradeceu os voluntários. “Sebastianópolis do Sul promove pela primeira vez o Leilão, com dedicação e amor à causa. Convidamos o público para prestigiar”, afirmou.

O também diretor da Instituição, Adauto Mariola, explicou que todo recurso arrecadado no Leilão de Gado será direcionado à Santa Casa para adquirir equipamentos médicos e garantir o atendimento mais humanizado e com qualidade, com melhorias na estrutura física. “Já foram realizados cinco leilões em prol da Instituição, todos com excelentes resultados. Sebastianópolis do Sul integra a lista de cidades solidárias e só podemos agradecer pelo empenho. Com certeza, será um sucesso e quem ganha são nossos pacientes”, finalizou.

