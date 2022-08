MC Kauan sorri ao ser preso por PMs e diz ser mais um inocente

O cantor MC Kauan sorriu e alegou ser inocente ao ser preso por tráfico de drogas em São Vicente, no litoral de São Paulo. Enquanto era conduzido por agentes da Polícia Militar (PM), o artista mirou uma câmera da TV Tribuna, emissora afiliada à Rede Globo, que filmava a detenção, e disse ser “mais um brasileiro” em uma situação supostamente injusta.

Conforme reportado pelo g1, o artista, também conhecido como Koringa, foi preso pela corporação enquanto se alimentava em uma doceria em São Vicente. Segundo mandado de prisão emitido no último dia 19 de agosto, a Justiça acolheu recurso do Ministério Público (MP) para condená-lo a quatro anos e dois meses de prisão, em regime fechado.

À reportagem, a mãe e agente de MC Kauan, Nalva Mariz, repercutiu nesta quarta-feira (24) a prisão do funkeiro. “A única coisa que eu posso dizer para vocês é que meu filho é inocente”.

O g1 também entrou em contato com os advogados do artista, Marcelo e Yuri Cruz. Segundo eles, Koringa aguarda julgamento após um pedido de recurso especial da defesa ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ). O objetivo é que o homem cumpra a pena em regime aberto e preste serviços à comunidade.

“A prova é absolutamente duvidosa a ponto de se afirmar com a certeza exigida que Kauan é efetivamente um traficante. Tenho que depositar todas as minhas garantias de defesa na fala dele [sobre a inocência]” — Marcelo Cruz, advogado de MC Kauan

Entenda o caso

Kauan Mariz de Oliveira, também conhecido como MC Kauan ou Koringa, com 31 anos, foi preso pela primeira vez em janeiro de 2014, também em São Vicente, no litoral de São Paulo.

Na época, uma equipe da Polícia Militar (PM) fazia patrulhamento de rotina no bairro do Gonzaguinha, perto da Avenida Embaixador Pedro de Toledo, quando avistou o artista no momento em que ele pegava uma sacola branca por meio da grade de um edifício. Em seguida, o cantor se dirigiu à praia. Os agentes seguiram o funkeiro, que tentou fugir, mas foi alcançado.

Kauan tinha em posse 19 pinos de cocaína e 22 frascos plásticos contendo cloreto de metileno, ou seja, lança-perfume. Em outubro de 2019, houve a condenação na Justiça por tráfico de drogas. A defesa então entrou com recursos, e o artista pôde responder ao processo em liberdade.

O Ministério Público (MP) apresentou um recurso de apelação, que foi acolhido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP). MC Kauan foi preso na última terça-feira (23), também em São Vicente (SP).

G1