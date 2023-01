Rapaz é preso em Tanabi após anunciar venda de LSD pela internet

Um rapaz de 23 anos foi preso pela Polícia Militar de Tanabi, região de São José do Rio Preto, após vender “balas” de LSD pelas redes sociais. As postagens acabaram chegado aos policiais que foram em busca do rapaz.

Na residência, Kaká, como é conhecido na cidade, foi abordado e com ele foi encontrados uma cartela com 20 comprimidos de LDS que segundo ele, foram adquiridos em Campinas e que seria para uso pessoal e também para a comercialização. Ele confessou que pagou R$ 300 reais pela droga e ainda venderia cada comprimido à R$ 25 reais.

Ainda na casa dele, foi encontrado um simulacro de arma de fogo sem o anel da ponteira que identifica que a arma seria realmente falsa.

Conduzido ao Distrito Policial de Tanabi, foi feito TC Termo Circunstanciado e o rapaz foi liberado e responderá pelo crime de tráfico em liberdade.