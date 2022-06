Homem é internado após engolir cocaína para entrar em presídio

Um homem de 34 anos precisou passar por cirurgia nesta última sexta-feira (24/06/2022), depois de engolir uma porção de cocaína para entrar em um presídio de São José do Rio Preto (SP). Ele tinha retornado da saidinha temporária, quando começou a passar mal.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito, que está preso no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), começou a vomitar e passar mal, onde pediu por atendimento médico. Questionado sobre as queixas, ele confessou que teria ingerido porções de cocaína para burlar a vigilância da penitenciária e comercializar a droga dentro do presídio.

O homem foi levado para o Hospital de Base da cidade e após passar por cirurgia, médicos retiraram de seu estômago cerca de 20 gramas de cocaína. A droga foi apreendida e passará por perícia.

O caso foi registrado como drogas sem autorização e desacordo e vai ser investigado pelo 5º Distrito Policial da cidade. O suspeito permaneceu internado.

Gazeta de Rio Preto