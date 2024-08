Polícia Civil prende investigado por duas tentativas de homicídio

A Polícia Civil prendeu um homem de 29 anos investigado por duas tentativas de homicídio ocorridas na última segunda-feira (5/8) em Bady Bassitt. Ele teve a prisão temporária decretada e deve ficar detido por 30 dias até o encerramento do inquérito investigativo do crime.

A vítima de 21 anos foi chamada pelo suspeito na porta de casa. Quando apareceu no portão, foi surpreendida por disparos de arma de fogo, sendo atingida nas costas e caído no chão. O agressor entrou no imóvel e acertou o rapaz com mais três tiros no rosto. Ele está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Durante o ataque, outra pessoa, de 23 anos, estava na sala e foi atingida com um tiro no braço. O suspeito fugiu após a ação.

Nesta quinta-feira (8/8), o mandado de prisão temporária expedido pela Comarca de Rio Preto foi cumprido durante o interrogatório do investigado. A Justiça decretou a prisão do investigado por 30 dias com base nos elementos colhidos durante as investigações, tendo a finalidade de garantir a continuidade das apurações, evitar a fuga do suspeito, assegurar a ordem pública e impedir que o acusado de dar os disparos atrapalhe a colheita de provas ou influencie as testemunhas. Gazeta de Rio Preto