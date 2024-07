Casal é preso com mais de 150 porções de droga em Mirassol

Policiais Militares do 52º Batalhão da Polícia Militar do Interior, prenderam um casal por tráfico de drogas no bairro Regissol, em Mirassol, na última quinta-feira (11).

Após receberem informações sobre um homem utilizando um veículo Uno branco para distribuição de entorpecentes na região, agentes realizaram um patrulhamento que acabou na abordagem do casal dentro do automóvel.

Durante a revista, foram encontradas 122 porções de maconha e 35 de cocaína em posse do casal. Ambos foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde o homem permaneceu preso, enquanto a mulher foi liberada, mas será investigada pela Polícia Civil. (Com informações da Polícia Militar)