Segundo o B.O., vítima contou que homem teria saído de dentro de um canavial e a golpeado com um soco. Em seguida, ele a puxou para o canavial, mas ela conseguiu pedir socorro.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou à polícia que fazia o percurso de bicicleta com outras dez pessoas quando foi abordada pelo suspeito. Ela estava a poucos metros atrás do grupo.

Ainda de acordo com o B.O., o homem teria saído de dentro de um canavial e a golpeado com um soco. Ela caiu da bicicleta e foi puxada para dentro do canavial.

De acordo com as informações da Polícia Civil, ela pedalava com um grupo em uma trilha quando o motorista de um carro a abordou e a ameaçou com uma faca até uma área de mata.