Adolescente é apreendida pela PM com drogas em Fernandópolis

Policiais militares da Força Tática da 1ª Cia do 16º BPM/I – Fernandópolis prenderam um indivíduo e uma adolescente por tráfico de drogas.

Durante o patrulhamento da Força Tática, a equipe visualizou uma adolescente, sobre a qual já pesam diversas denúncias de tráfico de drogas, sendo abordada e localizado no bolso de sua blusa 01 porção grande de cocaína, 01 celular e R$ 22,00.

A adolescente informou que comprou a droga em uma localidade no bairro São Francisco, local também conhecido por diversas denúncias da traficância. Com o apoio do Comando de Grupo Patrulha, do radiopatrulhamento e da Atividade Delegada, foi realizada diligência e logo ao adentrar a via a equipe visualizou um indivíduo deixar a casa suspeita, sendo abordado e identificado, o qual portava na boca uma 01 porção de crack, declarando que saiu da moradia do indiciado onde fez a compra da droga e pagou o valor de R$ 50,00.

Da calçada foi possível notar que autor escondia algo dentro de um capacete, neste ato ele foi abordado e localizado no 01 porção de crack, R$100,00 e 01 celular.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária onde o autor permaneceu preso e a adolescente foi apreendida, permanecendo estes a disposição da Justiça.