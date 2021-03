Colisões entre carros e motos deixam um ferido na rodovia Euclides da Cunha

Um motoqueiro ficou ferido e teve que ser socorrido por uma unidade de resgate ao Pronto Atendimento de Fernandópolis. Ele foi a única vítima de um acidente envolvendo dois veículos e duas motos na noite deste domingo, dia 21, na alça de acesso da rodovia Euclides da Cunha com a marginal Litério Grecco em Fernandópolis.

Segundo informações do envolvidos, o veiculo Renault/Logan com placas de Fernandópolis, pilotado por uma mulher, seguia no sentido Meridiano a Fernandópolis, quando tentou entrar na marginal da Litério, acabou sendo atingido por um GM/Ômega que seguia no mesmo sentido.

Na colisão, duas motos que transitava na mesma via acabaram envolvidas, deixando um dos motoqueiros feridos.

O acidente dificultou o trânsito no principal acesso a Fernandópolis.

Com informações Iago Sincero/TVC