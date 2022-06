MUDANÇA NO COMANDO DA PM DE VOTUPORANGA: capitão Navarrete é transferido para o Batalhão e capitão Pagotto assume a 3ª CIA

Mudança no comando da 3ª Companhia da Polícia Militar de Votuporanga. O atual comandante da 3ª CIA – capitão André Navarrete está deixando o posto para assumir um setor administrativo do 16º Batalhão da PM sediado em Fernandópolis. Em seu lugar, assume o comando da PM de Votuporanga, o capitão Pagotto, que é de Bady Bassit, mas trabalhava em São José do Rio Preto.

A mudança partiu do comando do Batalhão da PM de Fernandópolis e o capitão Navarrete assumirá um posto administrativo responsável diretor por despacho com o alto comando da Polícia Militar e ainda por estatísticas, redução de índices de criminalidade, planejamentos operacionais da corporação, treinamentos e instrução da tropa.

Capitão Navarrete assumiu o Comando da PM de Votuporanga em maio de 2019 vindo do 52º Batalhão de Mirassol e logo conquistou a corporação com um trabalho sério, dinâmico e respeitoso com todos. O seu trabalho na 3ª CIA é elogiado por todas as classes de Votuporanga e pelos seus comandados. Capitão Navarrete é tido como um comandante rígido, porém bastante solícito com os seus comandados, operacional, mas muito envolvido com a questão da segurança pública do Estado de São Paulo.

Em Votuporanga, desenvolveu vários planos de operação contra a criminalidade, diminuiu junto com a corporação os índices de criminalidade, participou de palestras e eventos junto a comunidade, através do CONSEG – (Conselho Estadual Comunitário de Segurança Pública – Centro), e ainda através de programas como Vizinhança Solidária, entre outros. “Agradeço imensamente o tempo que estive nesta cidade que passei a amar, a comunidade em geral a nossa corporação da 3ª CIA e agora assumo um novo desafio em minha carreira militar com o mesmo afinco e determinação, mas sempre levarei Votuporanga no coração, mesmo estando no Batalhão da PM de Fernandópolis, da qual a Companhia de Votuporanga faz parte”, destacou o capitão.

Capitão Pagotto

O novo comandante da 3ª CIA já está se habituando em sua nova função em Votuporanga. Nesta semana, os capitães Navarrete e Pagotto passam os dias trocando informações e documentos para que o serviço dê continuidade da melhor forma. De fato, capitão Pagotto assume a Companhia a partir da próxima segunda-feira, dia 13. Capitão Pagotto – enquanto tenente, fez parte do comando do Baep (Batalhão de Ações Especiais da PM) de São José do Rio Preto.

Reportagem/Votunews