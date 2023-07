Acidente em vicinal entre Macaubal e União Paulista mata motorista

Um grave acidente de trânsito registrado na noite desta sexta-feira, 7, matou um motorista. O acidente aconteceu na vicinal que liga os municípios de Macaubal e União Paulista.

O motorista de um veículo colidiu violentamente contra um trator e ficou preso entre as ferragens. As equipes de resgate e do auto-bomba do Corpo de Bombeiros de Votuporanga foram acionadas para o atendimento a ocorrência.

Contudo, o motorista do veículo morreu no local, sendo constatado o óbito por paramédicos do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Votuporanga.

As causas do acidente serão apontadas pela P0licia Científica de Votuporanga.

VOTUNEWS