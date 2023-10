Mulher é presa após atingir o marido com facada no pescoço

Uma mulher de 39 anos foi presa em flagrante após atingir o marido, de 42 anos, com uma facada no pescoço, na noite do último domingo (1º), no bairro Vida Nova Fraternidade II, em São José do Rio Preto, no interior de SP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a suspeita disse aos policiais que acompanhou o marido o dia todo no trabalho e que os dois ingeriram bebidas alcoólicas. Após uma discussão, o homem teria pegado uma faca e colocado no pescoço da mulher para ameaçá-la.

Ainda de acordo com a polícia, a suspeita conseguiu tirar a faca das mãos do marido e o acertou com um golpe no pescoço. O homem foi socorrido por uma ambulância e encaminhado em estado grave para o Hospital de Base.

A mulher foi encontrada pela PM desnorteada e em estado de choque. Para a corporação, ela alegou legítima defesa.

Ela passará por audiência de custódia nesta segunda-feira (2). SBT Interior