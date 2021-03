Polícia Militar apreende arma de fogo após briga de casal no bairro Santa Felícia

Policiais militares de Votuporanga apreenderam na noite deste sábado, um revólver dentro de uma residência após serem acionados para atendimento de uma briga de casal.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, durante atendimento de ocorrência de violência doméstica no bairro Santa Felícia, em contato com as partes envolvidas, os policiais militares notaram certo nervosismo no marido quando indagado se havia algum tipo de arma na sua residência.

Ao ser questionado, em separado a mulher informou que o seu esposo tinha um revólver guardado dentro de sua residência e que por diversas vezes foi ameaçada com esta arma.

Contudo, a mulher não soube informar onde o revólver estaria escondido. Com a autorização da mesma, os policiais militares realizaram busca minuciosa dentro da casa, localizando o revólver ROSSI calibre 38 em cima do guarda roupas, municiado com seis munições intactas e ao lado em um saco plástico mais 13 munições intactas e seis deflagradas.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante ao homem, apresentado no Plantão Policial onde permaneceu à disposição da justiça.