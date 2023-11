Polícia Militar realiza treinamento que simula ataque a banco

Participaram da ação equipes de Fernandópolis, Santa Fé do Sul e cidades vizinhas

Nesta quinta-feira, dia 9 de novembro, a Polícia Militar realizou um treinamento técnico operacional de alto nível que simula uma ocorrência de roubo a banco em Santa Fé do Sul (SP).

O treinamento, ministrado para equipes da Força Tática do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM), foi realizado em frente a agência da Caixa Econômica Federal, ruas e avenidas da região central do município.

Além de policiais do 16º BPM de Fernandópolis (SP), participaram da ação equipes da 4º Companhia de Santa Fé do Sul e cidades vizinhas. A instrução foi comandada pelo Major Kenji Takebe Junior, Coordenador Operacional do 16º BPM de Fernandópolis, que serviu em São Paulo (SP), e dos Tenentes Lesandro e Biliato.

A Polícia Militar ressalta que este tipo de treinamento destaca o compromisso que a PM tem com a segurança pública e a excelência operacional, pois para proteger as pessoas com eficiência, é preciso treinamento constante e no 16º BPM todos os esforços necessários neste sentido serão sempre empreendidos. aplicados.