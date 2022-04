DIG apreende carga milionária de defensivos agrícolas

Centenas de produtos estavam armazenados dentro de um barracão em Araraquara. Investigação começou no município de Valentim Gentil-SP

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Polícia Civil, apreendeu uma carga milionária de defensivos agrícolas dentro um barracão na cidade de Araraquara. A polícia estima que a quantidade de produtos esteja avaliada em mais de R$ 40 milhões.

A investigação começou com a Polícia Civil de Valentim Gentil-SP – onde os produtos teriam sido furtados e roubados e envolve também as polícias de Limeira, cidade de um receptador.

Um trabalho conjunto entre as polícias dessas cidades identificou que os produtos estavam armazenados dentro de um barracão na cidade de Araraquara. A DIG conseguiu ordem judicial para acesso ao local e, após arrombar o portão do barracão, localizou centenas de galões de defensivos agrícolas. A polícia acredita que, pela quantidade, os produtos podem ter sido furtados e roubados em várias regiões do Estado de São Paulo.

Nenhum suspeito foi encontrado no local, que foi alugado para armazenar os defensivos agrícolas. A polícia está no local desde o final da tarde de terça-feira, dia 12, quando localizou os produtos. O endereço é mantido em sigilo para garantir a segurança da carga.

Entanda o caso

As investigações começaram, em novembro de 2021, quando um motorista de caminhão registrou um roubo de carga, que teria ocorrido em um posto de combustíveis na cidade de Valentim Gentil, no interior de São Paulo.

A vítima foi abandonada pelos criminosos na cidade de Aparecida do Tabuado em Mato Grosso do Sul e o caminhão foi localizado, em uma estrada de terra, na cidade de Estrela do Oeste, há aproximadamente 45 quilômetros do local do crime.

Durante as investigações, policias civis de Valentim Gentil e Estrela do Oeste, concluíram que o roubo na verdade se tratava de um furto, onde o motorista do caminhão estaria envolvido.

E após um exaustivo trabalho de coleta de provas, descobriram que se tratar de um grande esquema que envolvia transportadoras de fachada, onde criminosos fundavam empresas de transporte em nome de laranjas, financiavam caminhões e começavam a participar do transporte de defensivos agrícolas, que eram desviados durante o caminho de entrega.

Além deste modo de operar, o grupo contava com quadrilhas especializadas em roubo desse tipo de produto.

Durante a primeira fase das operações uma busca foi efetuada, com autorização da justiça, em endereços na cidade de São Paulo, onde três criminosos foram presos e um conseguiu fugir.

No local os policiais encontraram, entre o material apreendido, dois cheques no valor de R$ 46.250,00 com o mesmo vencimento, emitidos por um conhecido receptador da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Em buscas na residência do envolvido, as investigações concluíram que outros dois cheques do mesmo valor foram emitidos para pagar os envolvidos no desvio da carga em Valentim Gentil, avaliada em mais de R$ 1.500.000,00.

Recibos e declarações dos detidos envolvidos, levaram a Polícia Civil ao endereço de um galpão na cidade de Araraquara.

Com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), a justiça autorizou a busca no galpão na tarde desta terça-feira (12), onde além da carga de Malathion (inseticida de uso agrícola), desviada em Valentim Gentil, os policiais encontraram mais de R$ 40.000.000,00 em defensivos agrícolas.

O representante de uma usina sucroalcooleira, da região de Igarapava, esteve no galpão e comprovou através de documentos um lote de produtos herbicidas, roubado por 16 criminosos fortemente armados que levaram duas carretas carregadas.

A Polícia Civil acredita que essa quadrilha tenha tentáculos em outros estados e tenta identificar os envolvidos. O receptador e o especialista em colocar essas mercadorias de volta no mercado foram identificados.

Além do material apreendido no galpão, na primeira faze os policiais apreenderam um caminhão, dois VW Polo e uma BMW X2, usados pelos criminosos.

Editada em 13/04 às 13h32

Por Chico Lourenço e Marcelo Bonholi – https://portalmorada.com.br/noticias/policia/84467/dig-apreende-carga-milionaria-de-defensivos-agricolas