Uma triste ocorrência abalou Caldas Novas, no sul de Goiás, onde uma mulher de 33 anos, Vanes Moreira Barbosa, perdeu a vida ao ser atropelada pelo próprio carro enquanto tentava evitar que ele descesse desgovernado com seus três filhos a bordo. Testemunhas relataram à Polícia Militar que a mulher estava empurrando o veículo em uma área de subida quando o carro começou a descer.

A fatalidade ocorreu quando o carro, com Vanes e os filhos a bordo, apresentou algum problema. Ao sair do veículo para empurrá-lo, a mulher se viu diante da dificuldade de manter o controle na rua inclinada. Mesmo tentando segurar o carro, ela não conseguiu impedir que o veículo seguisse desgovernado, resultando no atropelamento fatal.