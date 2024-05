Polícia investiga suspeita de estupro a criança de 4 anos na região

Uma criança de 4 anos foi levada ao Hospital da Criança e Maternidade (HCM) em São José do Rio Preto (SP) na última sexta-feira (10) com suspeitas de abuso sexual. A equipe médica acionou a Polícia Civil, que abriu um inquérito para investigar o caso.

A delegada Delice Ceron, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), informou que a mãe da criança e outras testemunhas serão ouvidas nos próximos dias. A delegada também aguarda o resultado do exame de corpo de delito da criança e o relatório do Projeto Acolher do HCM, que atende vítimas de violência sexual.

Delice Ceron afirma que ainda não há informações conclusivas sobre o que teria acontecido com a criança, mas que a polícia está investigando todas as pistas.

Região Noroeste