Onça parda é encontrada no telhado de residência em Jales

Um fato pra lá de curioso chama a atenção e movimenta a manhã desta terça-feira, 3 de novembro, em Jales. Uma onça parda foi localizada em cima do telhado de uma residência, na rua Jaçanã, no bairro Roque Viola.

Segundo as informações obtidas pelo FocoNews, o Corpo de Bombeiros de Jales e a Polícia Ambiental atendem neste momento a ocorrência e isolaram o local.

A captura deve ser feita por biólogos do zoológico de São José do Rio Preto. Vizinhos relataram ter escutado passos no telhado e foram avisados por um motociclista que passava pela rua que o animal estava “de boa” em cima da casa.

Atualização

A Polícia Ambiental informou que a onça desceu do telhado e se encontra acuada em um terreno, no bairro Big Plaza.

Foco News