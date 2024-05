Cleber Rocha amplia diálogo por meio de caixas de sugestões

O líder comunitário Cleber Rocha, reconhecido por seu esforço contínuo em melhorar a qualidade de vida nos bairros locais, segue avançando com seu projeto inovador de engajamento comunitário. Este projeto inclui a instalação de caixas de sugestões nos bairros para coletar diretamente das pessoas suas principais preocupações e necessidades. Recentemente, uma dessas caixas foi colocada no Residencial Mário Benez, uma parte integrante do Serv Festa do Baianinho.

Este projeto busca captar as vozes dos moradores do Bairro, que destacaram a necessidade urgente de uma via marginal. A construção dessa via melhoraria o acesso à Rodovia Euclides da Cunha, impactando positivamente o trânsito e a segurança na região. A nova via não apenas facilitaria o fluxo de veículos, mas também impulsionaria o desenvolvimento local, atraindo mais negócios e melhorando o acesso a serviços essenciais.

Através desta iniciativa, Cleber Rocha reafirma seu compromisso em atender às necessidades específicas de cada comunidade, enfatizando a importância de um diálogo aberto e participativo na gestão local. A estratégia de escutar diretamente os moradores por meio das caixas de sugestões exemplifica um modelo de liderança transparente e responsivo, fundamental para o desenvolvimento sustentável de comunidades urbanas e rurais.

Cleber Rocha Amplia Diálogo Comunitário com Iniciativa de Caixas de Sugestões nos Bairros