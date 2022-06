De saidinha, preso furta veiculo em padaria de Fernandópolis

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um rapaz, beneficiário de “saidinha” da Penitenciária de Mongaguá, litoral paulista, foi preso na manhã desta sexta-feira, dia 17, ao furtar um veiculo de um homem em uma padaria na cidade de Fernandópolis.

O dono do veiculo GM/Corsa estacionou no estabelecimento para comprar pão, enquanto o bandido aproveitou a situação, saiu com o carro. Ele foi abordado próximo ao Fórum da cidade e conduzido ao Plantão Policial.

Na revista, os policiais encontraram na carteira um cheque da Secretaria de Administração Penitenciária no valor de R$ 285 reais, datado em 14 de junho.

Região Noroeste