Rapaz que matou jovem com tiro na cabeça perguntou se vítima já tinha feito roleta-russa, diz amigo

De acordo com o estudante Júlio Rodrigo Piva Dias, que era amigo de infância da vítima, o rapaz suspeito de realizar o disparo entrou no quarto e voltou armado com um revólver cromado. Ele abriu o tambor e foi para a sala onde Natan estava sentado com amigos.

“Ele falou para brincarmos de roleta-russa. Eu perguntei para ele o que era isso e ele explicou que era para colocar uma bala no tambor, rodar e atirar. A gente respondeu que ele estava louco, que era para sair fora disso. Ele sentou no canto do sofá e apontou a arma e atirou em falso. Ele fez isso três vezes, até mirar no Natan e disparar”, diz Júlio.

Ao se dar conta de que o revólver tinha disparado e atingido Natan na cabeça, Júlio afirma que o rapaz voltou ao quarto, guardou a arma e saiu desesperado, com as mãos na cabeça.