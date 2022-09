Na ocasião, duas casas construídas à margem da linha férrea foram destruídas. Em uma delas era realizado um churrasco. Nesta, cinco pessoas morreram e outras sete ficaram feridas. Na segunda residência, três pessoas morreram e uma se feriu.

Chuvas provocaram afundamento do solo, diz perito

Engenheiro civil especializado em acidentes de trânsito, que atuou como perito técnico, identificou que fortes chuvas ainda teriam provocado afundamento do solo e instabilidade da ferrovia.

“A restrição de velocidade foi retirada para o trecho onde ocorreu o descarrilamento por determinação imprudente de Alexandre de Moraes Zanelato, diretor de operações. Alexandre deu a ordem de retirada da restrição a Marcos Betineli, o qual à época era o gerente de via permanente e pessoa que também determinava pessoalmente aos funcionários do Centro de Controle (CCO) a inclusão ou a exclusão de restrições de velocidades, de modo que ele determinou, também de maneira imprudente, já que sabia não haver qualquer autorização da ANTT, tal exclusão a Alexander, coordenador de via permanente e quem de fato providenciou a referida exclusão, também de modo imprudente, e ciente de que a ANTT não havia autorizado a referida exclusão”, consta em trecho da denúncia elaborada pelo promotor Rodolfo Strazzi Arcangelo Pereira.

Sem a restrição de velocidade, o maquinista Donizete Aparecido Herculano cumpriu instrução do computador de bordo e conduziu a locomotiva a velocidade 76% superior ao limite estabelecido pela agência. Os quatro foram denunciados por oito homicídios culposos, quando não há intenção de matar, e oito lesões corporais.

Imprudência não ficou comprovada, diz juiz

Em sentença publicada nesta terça-feira, 20, o juiz da 2º Vara Criminal, Luís Guilherme Pião absolveu os réus por entender que não ficou comprovada a imprudência.

“Não há uniformidade nos trabalhos de natureza técnica que possa confirmar de forma segura (e portanto apta a embasar uma condenação) a tese esboçada na denúncia, no sentido de que a velocidade foi a causa do acidente (ou, ao menos, fator agravador de suas consequências), associada ao empeno na via férrea”, observou o magistrado.