Carro cai em buraco e chuva causa transtornos em Jales

Nem choveu tanto assim né? Um pluviômetro localizado na zona rural de Jales indicou 30 milímetros nas últimas 24 horas. Pois é! Foi o suficiente para causar mais uma vez transtornos aos moradores do Jardim do Bosque. A imagem acima foi registrada na manhã desta terça-feira, 20 de outubro, e mostra um veículo UNO que foi engolido por um buraco – se é que podemos chamar assim – na rua Rua Dr. Ovídio Pinheiro, naquele bairro.

As fotos foram encaminhadas para a reportagem do FocoNews junto com um desabafo de um morador: “Não tem como sair de casa! O meu carro ficou preso na garagem e olha o que aconteceu com o carro do vizinho. Eu e minha esposa tivemos que ir trabalhar com veículo de aplicativo. Sei que o bairro segue em obras, mas toda vez que chove é este transtorno”, disse.

Ainda segundo as informações do morador, sempre que chove a água “desce tudo nessa rua”. A Prefeitura de Jales já informou referente as obras em outras oportunidades e pediu paciência aos moradores que convivem no Jd. do Bosque.