Nesta segunda-feira, 26 de julho, a Prefeitura de Jales informa que mais 36 pessoas foram recuperadas da covid-19 e liberadas do isolamento domiciliar. Com elas, Jales contabiliza 7.143 pacientes curados.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica foram registradas 190 notificações de casos suspeitos para o novo Coronavírus desde a última publicação do Boletim Epidemiológico, divulgada na sexta-feira, 23 de julho.

Entre estes casos ou os notificados anteriormente e que aguardam resultados de exames, 99 testaram como negativos, três foram descartados por critérios epidemiológicos e 45 receberam resultados positivos.

Os casos positivos foram diagnosticados em: adolescentes de 15, 16 e 17 anos; mulheres de 18 (duas), 19 (duas), 21, 24, 25, 27, 29, 30, 35, 42 (duas), 45, 46, 49, 52, 56, 74 e 88 anos; homens de 19 (dois), 20, 29, 31 (três), 34, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 54, 56, 60, 61, 63, 70 e 76 (dois) anos.

As unidades notificadoras destes casos confirmados são: Jacb (02), Arapuã (04), Municipal (08), Novo Mundo (02), Núcleo Central de Saúde (07), Oiti (08), Paraíso (02), Roque Viola (05), Rural (02), São Jorge (02) e Uniamérica (03).

A Prefeitura de Jales informou os registros de dois novos óbitos ocorridos em nosso município. Faleceu na madrugada desta segunda-feira, 26, uma mulher de 31 anos que estava internada no Hospital de Base de São José do Rio Preto. No dia 22 de julho, quinta-feira, veio a óbito um homem de 37 anos em seu domicílio. O óbito foi declarado pelo SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.