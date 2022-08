Os criminosos usam gravações de centrais telefônicas e simulam a transferência do telefonema para um atendente que, na verdade, é um integrante da quadrilha. Segundo a PF, eles alegam que houve uma movimentação estranha na conta, uma compra suspeita ou débito desconhecido.

Outra forma de enganar as vítimas é enviando e-mails ou mensagens de texto com links falsos para baixar um aplicativo ou até forjando uma atualização de segurança para o aplicativo do banco ou para o celular. Algumas mensagens são alarmistas, com afirmações como “seu telefone está infectado”, sempre tentando fazer a vítima instalar algum programa falso.