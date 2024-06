Polícia Militar promove ciclo de palestras contra a pedofilia

A Polícia Militar do CPI-10 realizou uma iniciativa significativa na luta contra a pedofilia e abuso sexual de crianças e adolescentes. Na tarde da última terça-feira, dia 4, policiais de toda a região se reuniram no auditório da igreja Amor e Cuidado, em Araçatuba, para participar de um ciclo de palestras com o tema “Combate à pedofilia, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes”.

O evento contou com a presença da psicóloga e bióloga Mônica Kaimen, reconhecida educadora sexual e palestrante internacional, além do policial civil e perito Hericson dos Santos, especializado na investigação de crimes sexuais contra menores. Ambos abordaram temas cruciais, desde os cuidados necessários na educação e prevenção dos abusos até a detecção de sinais iniciais, tanto para pais quanto para profissionais que lidam com crianças e adolescentes.

Aspectos como o uso seguro das redes sociais e a conscientização sobre os perigos dos jogos online foram discutidos, assim como a importância da vigilância nos ambientes familiar e escolar. Além disso, foi ressaltada a gravidade dos objetivos dos abusadores, que podem variar desde a satisfação de desejos pessoais até a exploração comercial por meio da venda de material íntimo.

Durante as palestras, foram destacadas as tecnologias de investigação utilizadas, incluindo a colaboração internacional com órgãos como a Interpol, evidenciando o compromisso das autoridades em combater esse tipo de crime em todas as frentes.

A participação dos policiais militares que atuam no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) e na Ronda Escolar foi fundamental, uma vez que esses profissionais estão constantemente em contato direto com crianças e adolescentes, reforçando a importância da prevenção e da conscientização desde cedo.

A Polícia Militar reiterou seu compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade, seguindo o lema “rumo aos 200 anos, vamos todos juntos, ninguém fica para trás”. Os interessados em acompanhar mais sobre as ações da PM podem seguir os perfis @2bpmi, @28bpmii e @12baep_pmesp nas redes sociais.