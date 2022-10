Mulher é presa com cocaína e maconha

Uma motorista de um Ford/Fiesta foi presa durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar. O fato aconteceu na última quinta-feira, dia 20, na Avenida Expedicionários Brasileiros, uma das principais de Fernandópolis.

O veiculo em circulação levantou suspeitas, já que no último dia 14, havia estado em outro local de ocorrência policial onde resultou na prisão de um homem por tráfico de entorpecente.

Diante do histórico, o veiculo foi abordado e duranmte a vistoria, foram encontrados dentro de um par de tênis, três porções de maconha e no interior de uma necessarie mais porções de maconha e cocaína, totalizando 131 gramas de maconha, 14 gramas de cocaína.

L.E.D.P. que não teve a idade revelada. foi conduzida a Central de Flagrantes em Fernandópolis, com o material e o veículo apreendido, onde o delegado de plantão com base no artigo 33 da lei de drogas, ratificou a prisão por tráfico.

De acordo com a Polícia, a mulher atualmente reside em São José do Rio Preto, e durante passagem a Fernandópolis ficando na residência da mãe que também foi vistoriada e nada de ilícito foi encontrado.

O OUTRO CASO

No dia 14, a Polícia Militar de Fernandópolis recebeu denúncia de que um traficante sairia da cidade de São José do Rio Preto para realizar uma entrega considerável de entorpecentes em um bairro classe média na área central de Fernandópolis.

Os polícias deslocaram até o local para investigações e se depararam com um veículo Ford/fiesta e dentro dele havia uma mulher que, naquele momento, não levantou nenhuma suspeita.

