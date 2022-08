ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL INTERDITA BR-153, EM FRONTEIRA/MG

Uma pessoa morreu em violento acidente agora há pouco no Km 243 da BR-153, em Fronteira. A vítima, ainda não identificada, era o condutor de uma pampa, de cor prata.

Outros dois veículos também se envolveram na colisão. Um Fusion, de cor branca e uma carreta, sem detalhes. A rodovia está interditada em ambos os sentidos.

O condutor do Fusion também se feriu no acidente, mas segundo testemunhas, teria de evadido do local. Já o condutor da carreta não se feriu.

Socorristas da Concessionária Triunfo Concebra (USA 12 e UBS 13) foram mobilizados para atendimento e controle de tráfego. A ocorrência será registrada pela Polícia Rodoviária Federal.

*Informações/Samir Alouan