Motorista fica preso em ferragens após bater carro em avenida

Homens do Corpo de Bombeiros mobilizaram-se no início da manhã desta segunda-feira (20/5) para socorrer um motorista que ficou preso nas ferragens do carro que dirigia, após bater na traseira de um caminhão, na avenida Silvio Dela Roveri, no Jardim Yolanda, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações preliminares da corporação, o homem estava a caminho do trabalho quando teria perdido o controle da direção. Moradores daquela região relataram terem ouvido um estrondo no momento da batida.

Os Bombeiros resgataram a vítima consciente e com suspeita de fratura no braço; o homem foi encaminhado para o Hospital de Base, onde ficou internado.

O carro ficou totalmente destruído. Uma perícia foi feita no local para determinar as causas e a dinâmica do acidente.

O caso será apurado pela Polícia Civil. SBT Interior