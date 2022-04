Padrasto é preso acusado de estuprar duas enteadas no Parque das Nações em Votuporanga

Um homem de 25 anos foi preso ontem (12) pela Polícia Militar de Votuporanga acusado de estupro das enteadas de 4 e 7 anos.

A denúncia partiu da mãe, após a filha menor ter contado do abuso sexual ocorrido no último domingo, no bairro Parque das Nações.

Segundo a denúncia, após o relato da menina, a outra criança – de 7 anos – também contou para a mãe que já havia sofrido abuso sexual.

Após a queixa das vítimas, o homem teria tentado fugir, porém foi localizado dirigindo um carro e preso.

Fonte:(Região Noroeste)