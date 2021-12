FLAGRANTE: Polícia Militar de Votuporanga prende ladrões que furtaram objetos de Centro Comunitário

Duas pessoas foram presas por policiais militares na tarde desta segunda-feira, dia 13, após furtarem objetos de um Centro Comunitário na Zona Rural de Alvares Florence, região de Votuporanga.

Diante de uma denúncia anônima, os policiais conseguiram localizar um veiculo VW/Gol próximo a um Ferro Velho onde os objetos furtados seriam vendidos.

Os PMs encontraram no interior do veiculo três portas de aço, fios de cobre já queimados e prontos para serem vendidos , além de ferramentas usadas na prática do furto.

A dupla foi presa em flagrante e encaminhada a Delegacia de Polícia e vão responder pelo crime de Furto ao Patrimônio Público.

Os objetos furtados foram devolvidos a Prefeitura de Alvares Florence.