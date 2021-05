Carros batem em rodovia, pegam fogo e quatro morrem carbonizados

Quatro pessoas morreram carbonizadas após um acidente envolvendo dois carros na madrugada deste domingo (9), em Penápolis, na região de Araçatuba (SP). O acidente aconteceu na rodovia Raul Forchero Casasco (SP-429).

A Polícia Militar Rodoviária recebeu o chamado informando sobre o acidente e, ao chegar no local, encontrou os dois veículos totalmente destruídos pelas chamas. Os carros estavam atravessados na pista e, por isso, não é possível saber como o acidente aconteceu. Um caminhão-pipa foi usado para apagar o incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Os corpos foram recolhidos e levados para o IML (Instituto Médico Legal), onde passariam por exames para identificação. Até a noite deste domingo, apenas uma das vítimas haviam sido identificadas pela polícia: Anielle Casaroto Barreto Teruel, de 30 anos, moradora de Alto Alegre (SP). As outras três vítimas também seriam moradoras da cidade e os outros corpos devem ser identificados nos próximos dias.

LUTO

Após o acidente, o prefeito de Alto Alegre, Carlinhos Sussumi (PTB), se solidarizou com as famílias e disse que está aguardando a confirmação das vítimas para decretar luto oficial de três dias no município.