Jovem grava momento em que é morta a tiros pelo namorado

Uma jovem de 23 anos filmou o momento em que foi morta com um tiro pelo próprio namorado, de 27 anos. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 22h de sábado (4), em Jataí, região sudoeste de Goiás. A vítima, identificada como Ielly Gabriele Alves, deu entrada ao Hospital das Clínicas com a perfuração da bala, mas já estava sem vida.

O vídeo que circulou nas redes sociais contém imagens fortes. Nele, é possível ver quando a jovem grava o então parceiro, Diego Fonseca Borges, que está segurando uma arma. Ela brinca com ele e dá risada. O homem, então, aponta o objeto e dispara contra a namorada. Logo em seguida, a vítima cai e a gravação para.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados quando Ielly estava na unidade médica. No local, eles abordaram Diego, que deu uma versão inconsistente, segundo o major da PM Ulisses Cortez. O atirador declarou inicialmente às autoridades que ele e a namorada estavam dentro de um carro, conduzido pelo próprio.

Em sua versão, eles teriam sido abordados por dois indivíduos em uma motocicleta e que, nesse instante, o garupa sacou uma arma de fogo e disparou contra a jovem. A polícia, entretanto, desconfiou do depoimento e seguiu com as investigações. “Diante da contradição do namorado, a polícia começou a mexer no celular da vítima e encontrou a filmagem da execução”, informou Cortez.

Diante disso, a Polícia Militar prendeu o homem em flagrante Diego Fonseca Borges por homicídio qualificado. O crime ficou caracterizado pela traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. O atirador foi encaminhado para o sistema prisional, onde segue à disposição da Justiça. Até o momento, nem o hospital ou a defesa de Borges se pronunciaram. Hugo Gloss