Pacientes de clínica para dependentes químicos são socorridos após se agredirem com barra de ferro

Uma confusão acabou em feridos numa clínica para dependentes químicos em Rio Preto nesta segunda-feira (7). De acordo com informações do boletim de ocorrência, dois clientes brigaram no local e chegaram a utilizar uma barra de ferro. A dupla acabou socorrida para unidades de saúde e o caso será investigado.

Policiais militares relataram na Central de Flagrantes que era por volta de 12h50, quando foram acionados ao estabelecimento, com denúncia de que alguns pacientes haviam se agredido mutuamente. No local, fizeram contato com a diretora, que lhes explicou que “um autônomo de 31 anos e outro [apenas o nome foi informado] se agrediram mutuamente utilizando uma barra de ferro”.

Um deles foi levado pelos socorristas para o Hospital de Base, com ferimentos na cabeça, enquanto que o outro recebeu encaminhamento para pronto socorro particular. A barra de ferro não foi localizada e ninguém conseguiu explicar os motivos das agressões.

O delegado de plantão expediu requisições para que ambos realizem posteriormente exame de corpo de delito no IML, encaminhou os documentos para o distrito policial correspondente a área dos fatos, que vai investigar o caso. Até o encerramento da apresentação da ocorrência, não havia atualização do quadro de saúde dos pacientes.