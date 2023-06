Polícia Civil esclarece assalto contra ex-prefeito de Planalto

Quadrilha rendeu o ex-prefeito e o manteve em cárcere privado; os quatro homens roubaram R$ 60 mil

A Polícia Civil identificou quatro homens que roubaram R$ 60 mil do comerciante Ademar Adriano de Oliveira, também ex-prefeito de Planalto. Dois integrantes da quadrilha foram ouvidos na segunda-feira, 26, na delegacia da cidade, mas o restante do bando está foragido.

No dia 15 de abril deste ano, o ex-prefeito foi rendido pela quadrilha quando dirigia sua caminhonete por uma estrada rural entre Planalto e Turiúba. Com um carro, os quatro suspeitos, todos encapuzados, interceptaram o veículo da vítima. Ele foi obrigado a desligar o motor, sob ameaça de ser baleado.

Com um golpe de espingarda na cabeça, os suspeitos obrigaram a vítima deixar o banco do motorista e deitar em um dos bancos traseiros. Depois, assumiram o volante da caminhonete, dirigiram até as margens do córrego Caidô. No local, os ladrões ameaçaram o ex-prefeito de morte e exigiram R$ 20 mil.

Logo em seguida, colocaram a vítima novamente na caminhonete, foram até a residência para roubar dinheiro e joias, o que totalizou R$ 60 mil. Depois, os suspeitos levaram o ex-prefeito para um canavial, onde ameaçaram matá-lo a tiros.

“Eles me obrigaram a sentar no chão e apontaram uma arma longa, parecia uma espingarda, para minha cabeça. Depois, eles discutiram entre si e resolveram desistir de me matar, porque seria um crime mais grave. Foram momentos tensos”, diz o ex-prefeito.

A vítima foi solta depois, em uma estrada rural, próximo de Tanabi. Dois dias depois, recuperado dos ferimentos que sofreu, ele registrou boletim de ocorrência na delegacia de Planalto.

Os quatro homens também são suspeitos de ter agredido dois frentistas para assaltar um posto de combustível de Monte Aprazível.

De abril até junho, policiais de Planalto, José Bonifácio, Tanabi e Monte Aprazível se uniram para desvendar quem eram os integrantes da quadrilha. Na tarde de segunda-feira, os quatro foram identificados, mas somente dois foram detidos em Tanabi, porque o restante fugiu da cidade.

“Em depoimento, eles confessaram terem assaltado o ex-prefeito. Como não foram pegos em flagrante, foram liberados após prestarem os esclarecimentos. Agora, estamos a procura de pista dos outros integrantes da quadrilha”, diz o delegado de Planalto, Gustavo Haddad.

Os membros da quadrilha vão responder por assalto e cárcere privado. O dinheiro e as joias não foram recuperados. Marco Antonio dos Santos

