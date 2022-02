Suspeitos de roubar joalheria em shopping são presos por tráfico

Foram presos por tráfico de drogas, na capital paulista, mais dois suspeitos de envolvimento no roubo de uma joalheria no Shopping Iguatemi, em Rio Preto. O crime acontece no mês passado.

Segundo informações da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic), todos os envolvidos no crime já foram identificados. Com isso, sobe para quatro o número de presos suspeitos de participação. As investigações continuam.

Todos os suspeitos de participação no crime poderão responder por organização criminosa, roubo triplamente circunstanciado, restrição da liberdade, uso de armas, receptação e outros crimes.

O roubo

Na noite da sexta-feira, dia 14 de janeiro, três criminosos armados com revólver e fuzil entraram em uma joalheria do Shopping Iguatemi, renderam funcionários e levaram várias joias que estavam no cofre. Eles saíram do local puxando uma funcionária pelo braço.

A ação dos criminosos foi rápida e causou pânico entre lojistas, trabalhadores e clientes. Um estampido semelhante a um tiro de arma de fogo foi ouvido pelos corredores.

Imagens do circuito de segurança interno do shopping foram rapidamente divulgadas e compartilhadas. No vídeo, os bandidos aparecem vestindo casacos, bonés e chapéus. Um deles entra na loja empurrando o comparsa armado em uma cadeira de rodas.

Policiais do 9º Baep e agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) agiram rapidamente. Ninguém se feriu.

Dois carros usados pelos suspeitos foram abandonados em uma estrada de terra próximo ao centro de compras. Dois suspeitos foram presos horas depois, com joias, em uma rodovia de Americana (SP).