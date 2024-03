Operação conjunta entre PM e Polícia Civil resulta em prisões e recuperação de veículo furtado

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de dois indivíduos pelo crime de furto qualificado de veículo e na indiciação de outros dois por receptação culposa em Estrela D’Oeste na última quinta-feira (29).

De acordo com informações da PM, após um furto de veículo ocorrido no dia anterior, equipes da 1a Companhia do 16o Batalhão de Polícia Militar do Interior, com apoio de diversas outras equipes e da Polícia Civil local, iniciaram as investigações e diligências para localizar os criminosos.

Com o cruzamento de informações e análise de imagens de câmeras de monitoramento, foi possível identificar e prender os responsáveis pelo furto, além de descobrir a localização do veículo furtado e os receptadores.

O veículo, que se encontrava em perfeito estado, foi recuperado e devolvido à vítima do furto. Os dois suspeitos de furto foram presos em flagrante, enquanto os dois receptadores foram indiciados.

De acordo com a PM, a operação contou com a colaboração integrada de diversas equipes das polícias Militar e Civil, o que foi fundamental para o desfecho bem-sucedido do caso, com a prisão dos criminosos e recuperação do veículo furtado.