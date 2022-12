Policiais prendem traficante de drogas

Policiais civis prenderam um homem por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira, 16, em Fernandópolis.

Os policiais receberam informações de que o traficante receberia uma remessa de skank, uma variedade mais potente de maconha. Ao chegar na casa do homem, encontraram, além de maconha, outra droga conhecida com MD, que é uma droga desenvolvida em laboratório e comercializada ilegalmente no formato de pó cristalizado. Trata-se de um derivado da anfetamina, vendido como uma “versão melhorada do ecstasy”.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes.

RN