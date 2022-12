Polícia Civil de Valentim Gentil prende suspeito de tráfico de drogas

Um homem foi preso em flagrante por policiais da Delegacia de Polícia de Valentim Gentil durante uma operação realizada na tarde do último dia 6.

W. V.A. vinha sendo investigado pela equipe da unidade policial como um dos responsáveis pelo tráfico de drogas no bairro Cohab do munícipio. Durante diligências, foi possível encontrar usuários no local, bem como apreender várias porções de maconha e a apetrechos do tráfico.

Após registro da ocorrência, ele foi ao sistema penitenciário onde permanecerá à disposição da Justiça.

A quantidade de droga apreendida não foi divulgada.

RN